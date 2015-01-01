Директор ООО «Вилс-А» приговорен судом за неуплату налогов в размере 40 млн рублей

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Директор ООО «Вилс-А» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Как сообщает прокуратура Пермского края, осуждённый являлся руководителем ООО в 2008 -2009 годах. За это время он сумел уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в размере более 40 млн руб.

Он включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, дающих основание для уменьшения размеров соответствующих налогов. В частности, о наличии товарно-денежных отношений с «фирмами-однодневками».

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и штрафом 200 тыс. руб. Также удовлетворен иск налоговой службы по Дзержинскому району Перми о взыскании с осуждённого более 40 млн руб.

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а доводы жалоб осуждённого и защитника — без удовлетворения.

Источник — прокуратура Пермского края