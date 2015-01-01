Новый терминал международного аэропорта «Пермь» получил положительное заключение Ростехнадзора

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Фото: Константин Долгановский

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала АО «Международный аэропорт «Пермь» положительное заключение о соответствии здания нового аэровокзального комплекса внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино» — Пермь требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщает пресс-служба аэропорта.

Следующим шагом в реализации проекта станет получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от Росавиации, после чего терминал сможет обслужить первых пассажиров.

Напомним, что строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. Плановый срок ввода терминала в эксплуатацию — декабрь 2017 года.

«Новый компаньон»