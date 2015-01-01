В УДС «Молот» дали свет

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Накануне вечером, 2 октября без электричества остался УДС «Молот». Энергетики рассказали, что предупреждали руководство дворца о возможном отключении из-за долга порядка 2 млн руб.

Как пояснили в УДС «Молот» сегодня, 3 октября свет во всех помещениях дворца есть.

Напомним, 4 октября здесь должен пройти баскетбольный матч между «Пармой» и французским ESSM Le Portel. А на 5 октября запланирована встреча чемпионата ВХЛ между «Молотом-Прикамье» и «Горняком».

«Новый компаньон»