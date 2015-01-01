Пермский балет проведёт почти весь ноябрь в разъездах

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Антон Завьялов

В театре оперы и балета поделились планами труппы на ближайший ноябрь. За относительно короткий период времени пермяки с гастролями посетят Германию и Бахрейн, а также знаковые международные фестивали в Москве и Санкт-Петербурге.

В первой половине ноября балетная труппа театра отправится в Королевство Бахрейн, где 12 ноября представит «Ромео и Джульетту» в хореографии Кеннета Макмиллана.

Чуть ранее, 5 ноября, пермской «Богеме» предстоит покорять Германию: в концертном варианте она будет исполняться в Дортмунде. Показы оперы продолжатся 10 и 12 ноября на сцене Фестивального дворца в Баден-Бадене.



Из Бахрейна артисты Пермского балета отправятся в Москву для участия в Международном фестивале современной хореографии «CONTEXT. Diana Vishneva». Для гала-концертов, которые откроют фестиваль 13 и 14 ноября, а затем его закроют 19 ноября, они готовят мировую премьеру постановки Asunder испанского хореографа Гойо Монтеро, которая была создана специально для этого фестиваля. Кроме того, 15 ноября в рамках «CONTEXT. Diana Vishneva» состоится очередной показ «Балетов Стравинского». Вячеслав Самодуров представит «Поцелуй феи», Алексей Мирошниченко — «Жар-птицу», а Владимир Варнава — «Петрушку» с Дианой Вишнёвой в главной партии.



Ещё один фестиваль, в котором примут участие артисты Пермского театра, — «Дягилев P.S.», состоится в Санкт-Петербурге. В Большом зале филармонии 23 ноября оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представят Симфонию №1 Густава Малера и Скрипичный концерт Альбана Берга вместе с Патрицией Копачинской. 25 ноября эту же программу услышат в Москве, в Большом зале консерватории.

Не останутся без внимания и пермские любители театра. На его сцене 18 и 19 ноября пройдут премьерные показы спектакля-концерта для семейного просмотра на музыку из произведений русских и зарубежных композиторов «Сад осьминога» в постановке Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова.

Кстати, начиная с 3 октября, в кассе и на сайте театра можно будет купить билеты на события ноября в Перми.

Источник: Пермский театр оперы и балета.

Источник — газета «Пятница»