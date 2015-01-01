Пермяки предпочитают новые отечественные автомобили подержанным иномаркам

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По данным агентства Автостат, за последние восемь месяцев в России зарегистрировано 25 млн иномарок, это 60% от общего легкового автопарка страны. Только треть регионов имеют этот показатель выше среднего по стране.

Самая высокая доля иномарок отмечена в Калининградской области — 95,5%. На втором месте по этому показателю находится Приморский край (93,6%). Меньше всего иномарок в регионах Северо-кавказского федерального округа. На долю иномарок в Прикамье приходится каждый второй автомобиль (54,8%).

Эксперты РБК Пермь отмечают, что жители края предпочитают новые российские автомобили подержанным иномаркам и связывают это с осторожным покупательским поведением.

«При покупке автомобиля возрастом старше 4-5 лет и ценой ниже 300 тыс. руб. предпочтение отдают иномаркам. Если покупатель готов истратить больше, он выбирает новый автомобиль российского производства, купленный по программам утилизации или льготного автокредитования», — рассказывает замдиректора комплекса «Камская долина» Антон Ощепков.

По итогам 2016 года продажи автомобилей марки Lada на территории региона выросли на 15%. Как отмечал тогда заместитель директора по продажам «Сатурн-Р-Авто» Дмитрий Репин, спрос марки в холдинге вырос на 30%. Доля Lada Vesta и Х Ray составляет 50% от всех продаваемых автомобилей этой марки в Пермском крае.

«Новый компаньон»