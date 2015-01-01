Евгений Климов поднялся в рейтинге Гран-при

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В австрийском Хинзенбахе завершился предпоследний этап Летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Фото: berkutschi.com

Пермяк Евгений Климов сумел войти в десятку сильнейших «летающих лыжников». По итогам трёх прыжков с трамплина HS94, с учётом квалификации, он занял восьмое место, улетев на 85, 87,5 и 88,5 м соответственно.

Два первых места на этом этапе заняли поляки Дэвид Кубацки и Пётр Жила, замкнул тройку призёров чех Роман Куделка. Самый далёкий полёт во второй попытке показал Кубацки — 94,5 м.

Последний этап Гран-при состоится уже сегодня в немецком Клингентале, где и определится судьба обладателя почётного трофея. Позицию лидера в общем зачёте захватил Кубацки, следом за ним расположились словенец Анже Ланишек и японец Юнишито Кабаяши. После этапа в Хинзенбахе Евгений Климов поднялся на одну позицию и занимает пятое место.

Источник — газета «Пятница»