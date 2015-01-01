На первенстве Европы в Перми по скалолазанию российские спортсмены завоевали 14 медалей

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В Перми 1 октября завершился главный молодёжный европейский скалолазный турнир года.

В составе сборной России победителями первенства Европы-2017 в многоборье (по сумме скорости, трудности и боулдеринга) стали: в младшей группе — Семён Овчинников (Красноярск), среди старших — Елена Красовская (Челябинская область). Юлия Пантелеева из Екатеринбурга стала третьей в юниорском турнире.

В заключительный день соревнований разыгрывались шесть комплектов медалей в лазании на скорость. Молодёжная сборная России добилась убедительной победы: наши спортсмены завоевали 14 медалей из 18 возможных!

Приятно отметить, что в старшей группе среди девушек «золото» оказалось на счету пермячки Елены Ремизовой (тренер Дмитрий Тимофеев). Она выиграла заключительную парную гонку у «бронзового» призёра первенства мира Полины Аксеновой из Красноярского края.

«Меня переполняют счастье и восторг, сразу хочется обнять всех, подбежать к тренеру и семье! Утром, накануне решающего старта, я проснулась с больным горлом, насморком и температурой. Очень расстроилась. Но приехала сюда, обратилась к нашему врачу, массажисту: мне помогли и всё прошло. Самый сложный забег на пути к победе у меня был в полуфинале с Еленой Красовской. Перед ним была очень большая пауза: нас всё никак не могли вызвать на старт. Из-за обилия фальстартов мы долго сидели в зоне ожидания и я чуть не перегорела», — горит Елена Ремизова.

В числе победителей и призеров в лазании на скорость среди россиян в своих возрастных группах также оказались: Дарья Потапова и Елена Красовская (обе — Челябинская область); Камилла Кушаева (Башкортостан); Михаил Бабичев, Семён Овчинников и Полина Аксенова (все — Красноярский край); Владислав Терлеев и Екатерина Баращук (оба спортсмена — ХМАО); Пётр Земляков и Сергей Рукин (оба — Тюменская область); Дарья Кан (двойной зачёт — Тюменская область и Башкортостан); Елизавета Иванова и Лев Рудацкий (оба — Екатеринбург).

Источник — газета «Пятница»