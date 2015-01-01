В Питере «Молот-Прикамье» не устоял перед «Динамо»

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В заключительном матче выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» проиграли в Санкт-Петербурге местному «Динамо» со счётом 0:3 (0:0, 0:0, 3:0).

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

Пермякам противостояла команда, которая занимала первую строчку в турнирной таблице. До этого соперники встречались только два раза: в прошлом сезоне «Динамо» на своём льду одолело «Молот-Прикамье» лишь в серии буллитов, а в Перми хозяева льда победили в основное время — 5:4.

К этому матчу команды подошли в разном настроении. Если в предыдущем туре пермяки победили, то динамовцы впервые в сезоне уступили. Основные события во встрече развернулись в заключительной двадцатиминутке. Уже в начале периода «красный» свет зажёгся за воротами гостей. Затем они пропустили ещё две шайбы, играя при этом в численном меньшинстве. Кстати, в этой встрече «Молот-Прикамье» заработал 49 минут штрафа, когда как хоккеисты «Динамо» всего 8 минут. Надо отдать должное питерской команде, которая перебросала нашу ледовую дружину с двукратным преимуществом — 61:27 (в створ ворот — 32:12).

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— По игре хочу сказать ребятам спасибо за самоотдачу. В третьем периоде допустили много ошибок, получили ненужные удаления и проиграли матч. Это была наша четвертая игра на выезде, сегодня соперник играл достаточно быстро, наши ребята просто не успевали.

В следующем матче 5 октября «Молот-Прикамье» на своём льду примет команду «Горняк» (Учалы). Начало матча в 19:00.

Источник — газета «Пятница»