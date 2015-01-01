«Амкар» взял Казань и очередные три очка

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Матч 12-го тура чемпионата России премьер-лиги футболисты пермского «Амкара» завершил выездной победой над казанским «Рубином» со счётом — 1:0 (0:0). Единственный гол у пермяков забил Януш Гол за семь минут до финального свистка.

Фото: ФК «Рубин»

Эта игра стала первой в РФПЛ для амкаровского дебютанта, полузащитника Саида Эззатоллахи. Иранец вышел на поле в стартовом составе, и его игра оставила приятное впечатление — он был хорош как в обороне, так и в созидательной игре.

«Амкар» против «Рубина» выступил в следующем составе: Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Идову, Конде, Занев, Баланович (Гащенков, 71), Гол (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82).

Для казанской команды это поражение стало четвёртым подряд в чемпионате, а победная серия «Амкара» продлилась до трёх встреч. Кстати, этот матч стал 500-м в «Рубине» на тренерском мостике для его наставника Курбана Бердыева.

Очередная победа позволила пермякам обойти «Рубин» в турнирной таблице. Сейчас «Амкар» с 14 очками (4 победы, 2 ничьи, 6 поражений) расположился на девятом месте.

После двухнедельного антракта в чемпионате «Амкар» возобновит свои игры домашним поединком с командой «Тосно» (Ленинградская область) 16 октября.

Источник — газета «Пятница»