В Перми появились три новых мини-кольца

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Новыми мини-кольцами оборудованы три перекрестка на улицах Писарева и Карбышева, Есенина и Маяковского, Механошина и Краснофлотской.

Теперь на этих перекрестках организовано круговое движение малого диаметра по аналогии с перекрестками улицы Советская с улицами Куйбышева и 25 Октября, на которых приоритет отдан транспорту, движущемуся по кольцу.

Участки оборудованы дорожными знаками «Уступи дорогу» и «Круговое движение». Сами кольца выстроены пластиковыми дорожными блоками.

Источник — администрация Перми