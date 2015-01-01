В Перми появились три новых мини-кольца
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Новыми мини-кольцами оборудованы три перекрестка на улицах Писарева и Карбышева, Есенина и Маяковского, Механошина и Краснофлотской.
Теперь на этих перекрестках организовано круговое движение малого диаметра по аналогии с перекрестками улицы Советская с улицами Куйбышева и 25 Октября, на которых приоритет отдан транспорту, движущемуся по кольцу.
Участки оборудованы дорожными знаками «Уступи дорогу» и «Круговое движение». Сами кольца выстроены пластиковыми дорожными блоками.
Источник — администрация Перми
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