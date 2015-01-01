Книга почёта департамента образования Перми пополнится ещё 12 фамилиями

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4 октября в театре оперы и балета для пермских педагогов пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.

Традиционно в этот день в книгу почёта департамента образования администрации Перми будут занесены фамилии лучших педагогов города. На этот раз их будет 12.

Напомним, в 2010 году была учреждена книга почёта департамента образования. Это документ, в котором собирается и хранится информация о людях, достигших выдающихся показателей и результатов в работе, активно участвующих в общественной жизни города, получивших уважение и признание своих заслуг, в разное время работавших или работающих сегодня над формированием авторитета и престижа пермского образования.

За прошедшие годы в книгу занесены фамилии 81 педагога и руководителя.

Информация о лицах, занесённых в книгу почёта, хранится в галерее славы, которая размещена в Доме учителя, и непосредственно в самой книге почёта, которая находится в приемной начальника департамента образования.