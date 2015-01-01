Работники малых предприятий в крае получают в среднем 15 тыс. руб. в месяц

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На сегодняшний день в Прикамье зарегистрировано 57 тыс. 998 малых предприятий (включая микропредприятия). Большая часть занимается оптовой и розничной торговлей, недвижимостью, строительством.

По данным Пермьстата, средняя месячная зарплата работников малых предприятий в Пермском крае составляет 14 тыс. 322 руб. Самая высокая зарплата у трудящихся на предприятиях по добыче полезных ископаемых — почти 35 тыс. руб.

Отметим, что выручка от реализации товаров и услуг малых предприятий в Прикамье составила 845 млн руб. Основная часть, конечно, в от оптовой и розничной торговле — 508 млн руб.

«Новый компаньон»