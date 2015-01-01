ЖК «Салют»: продуманный дом по технологии «Куб 2.5»

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Продуманным и взвешенным решением девелопера проекта компанией PAN City Group, как управляющей организацией строительной компании «СИТИ Проект», при возведении ЖК «Салют» была выбрана сборно-каркасная технология — «КУБ 2,5».

И всё же почему именно сборно-каркасная технология — «КУБ 2,5».

- Это надёжно:



Все основные узлы и элементы конструкции изготавливаются в заводских условиях. Готовые элементы устанавливаются уже на строительной площадке с помощью механизированных средств. Данная технология позволяет изготавливать деталь качественно, не подвергать строительные материалы перепадам температуры на улице, и намного быстрее возводить дом в любых погодных условиях.

- Это эргономично:

В технологии «Куб 2.5», несмотря на модульность панелей, способны принимать различные формы. Благодаря этому в ЖК «Салют» возможно решение любых поставленных архитектурных задач для перепланировки квартиры, что выгодно отличает эту технологию строительства от панельных и кирпичных домов. У вас будут правильные планировки, ровные стены и прямые углы без лишних выступов в месте примыкания стены и потолка. В ЖК «Салют» — 165 квартир, 11 вариантов планировок, площадью от 43,11 до 69,46 кв. м.

- Это энергоэффективно:

Наружные стены ЖК «Салют» состоят из керамзитобетонных блоков 190 мм с прослойкой утеплителя ISOVER 160 мм и трёхслойной полимерной штукатурки, благодаря чему толщина наружной стены достигает 37 см.

Преимущество керамзитобетонных блоков для возведения стен состоит в его теплоизоляционных функциях: керамзит не подвержен температурным воздействиям суровой зимы и дождливого лета. В ЖК «Салют» будет не жарко летом и тепло зимой.

Межквартирные стены ЖК «Салют» состоят из двух пазогребневых плит с прослойкой минеральной ваты, благодаря чему толщина межквартирной стены достигает 20 см, что позволяет говорить о хорошей звукоизоляции между квартирами.

Перегородки в санузлах - полнотелые гидрофобизированные гипсоблоки, которые не впитывают влагу.

- Это для вас:

Девелопер PAN City Group и застройщик СИТИ Проект позаботились о будущих жильцах, обеспечив комфортное проживание на любом этаже нового жилого комплекса: для этого был заказан специальный расчёт воздействия шума на объект строительства со стороны воздушного транспорта. По итогам исследования в ЖК «Салют» со второго по 16 этажи были запроектированы двухкамерные стеклопакеты с утолщёнными стёклами и дополнительным уплотнением в притворе, что исключает проникновение шума в квартиру.

Для вашего удобства специально открыт новый офис продаж на строительном объекте в п. Кондратово по адресу ул. Камская, 2/2, чтобы вы могли ознакомиться с ходом строительства в режиме реального времени. Режим работы офиса продаж: с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00.

В субботу — с 11.00 до 16.00.

Ознакомиться с ходом строительства ЖК «Салют», посмотреть планировки квартир, цены и выгодные условия приобретения вы можете на сайте www.salutdom.ru, по тел. (342) 257-17-17, а также в офисах продаж PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а, ул. Камская, 2/2.

Проектная декларация размещена на сайте застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru.

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