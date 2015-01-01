«Звезда-2005» делает ещё один шаг к новому чемпионскому титулу

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Пермские футболистки после матча 12-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд высшего дивизиона упрочили свою лидирующую позицию.

Фото: zvezda2005.ru

Вчера «Звезда-2005» победила на в Красноярске местный ЖФК «Енисей» со счётом — 2:0. Дубль в этом матче сделала Екатерина Пантюхина.

Елена Суслова, главный тренер ЖФК «Звезда-2005»:

— Сегодня была не лучшая наша игра, ее занесем в список не очень качественных матчей. Не знаю с чем это связано, возможно, длительные перелеты, возможно, поле, не могу точно сказать. Не всем довольна, но рада, что забили два гола и взяли три очка. Хочу отметить «Енисей» — по сравнению с первым кругом прогресс на лицо.

Алексей Мартынов, главный тренер ЖФК «Енисей»:

— Сегодня с таким соперником нам нужно было проявить помимо характера исполнительское мастерство, но, к сожалению, не смогли. Создавали моменты, но очень вяло шли в атаку, с опаской какой-то. Дома нужно чувствовать себя увереннее, атаковать, забивать голы. Соперник сегодня позволял это делать, несмотря на свою лидирующую позицию.

После 12 проведённых игр в активе пермской команды 29 очков (9 побед, 2 ничьи и 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 30-7). «Звезда-2005» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу и опережает на шесть очков своего ближайшего соперника — столичный ЦСКА. До завершения чемпионата пермячкам осталось провести всего два матча.

Сейчас «Звезда-2005» готовится к матчу 1/16 финала женской Лиги Чемпионов УЕФА с французским клубом «Монпелье», который состоится 11 октября в Москве.

Источник — газета «Пятница»