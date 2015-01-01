В Перми будут судить медработника, убившего пациента

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего медработника краевого наркодиспансера. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ночью 2 мая 2017 года в здании Пермского краевого наркологического диспансера в отделении неотложной помощи обвиняемый, находясь на своем рабочем месте, несколько раз ударил руками и ногами мужчину, проходившего лечение в диспансере. От тяжелых травм потерпевший скончался через несколько дней.

В итоге, Индустриальный суд арестовал сотрудника медучреждения на время следствия. Теперь следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник — СУ СКР по Пермскому краю