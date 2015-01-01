В Соликамске около 15 тыс. человек оказались не прикреплены к новой больнице Причиной этого стал технический сбой

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает ТФОМС Пермского края, около 15 тыс. жителей Соликамского района в ходе слияния трёх медицинских учреждений в единую городскую больницу не были прикреплены к новой больнице, но они остаются в реестре застрахованных лиц, которым обязаны оказывать медицинскую помощь все медицинские организации, работающие в системе ОМС в Пермском крае, в том числе «Станция скорой помощи Соликамска».

Ранее, 28 июля в Соликамске произошло объединение «Соликамской городской больницы №1», «Соликамской центральной районной больницы» и «Перинатального центра Соликамска» в «Городскую больницу Соликамска».

В августе из-за реорганизации 12 тыс. 784 застрахованных человека, прикреплённых к «Соликамской ЦРБ», и 62 тыс. 276 человек, прикреплённых к «Соликамской городской больнице №1», должны были быть прикреплены к «Городской больнице Соликамска».

Врач соликамской «Станции скорой помощи» Андрей Лукьянченко на своей странице в Facebook заявил, что свыше 15 тыс. человек, прикрепленных в своё время для медицинской помощи к «Соликамской ЦРБ», стали «свободными от чьих либо обязательств».

«Никто не заморочился прикрепить нас куда-нибудь. Я уж не говорю о том, чтобы спросить нас об этом. Соответственно, эти 15 тыс. душ выпали и из списков подлежащих обслуживанию бригадами «скорой». Нет, нет, оказать помощь, им окажут, но оплачивать эту помощь никто не собирается. Фонд ОМС, воспользовавшись неразберихой, решил сэкономить», — пишет Андрей Лукьянченко.

Однако, по данным «Городской больницы Соликамска», с 6 по 13 сентября количество людей, прикреплённых для получения медпомощи, составило 60 тыс. 452 человека, что на 14 тыс. 608 человек меньше, чем необходимо.

Главврач Соликамской объединённой горбольницы Олег Георгиев подтвердил, что в процессе реорганизации, которая отражается в региональной информационно-аналитической медицинской системе «ПроМед», произошёл технический сбой: около 15 тыс. жителей Соликамского района оказались не прикреплёнными к больнице.

Георгиев заверил, что люди, даже те, которые не оказались в реестре застрахованых, не пострадают и будут обслуживаться, а уже на следующий месяц будут поданы уточнённые данные.

Кроме этого, уменьшение численности застрахованных лиц, прикрепленных к горбольнице Соликамска, привело к уменьшению подушевого финансирования «Станции скорой медицинской помощи Соликамска».

В ТФОМС Пермского края пояснили, что в соответствии с федеральными нормативными документами оплата медпомощи, оказанной вне больницы, осуществляется по подушевому нормативу финансирования на застрахованных лиц, прикрепившихся к горбольнице на территории обслуживания станции скорой помощи.

«Работа «Городской больницы Соликамска» по актуализации данных медицинской организацией продолжается. При уточнении количества прикреплённых для оказания медицинской помощи лиц будет проведена корректировка финансирования «Станции скорой помощи Соликамска» за август», — прокомментировали в краевом ТФОМС.

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