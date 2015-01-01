«КРМЗ» предложил минсельхозу РФ изменить форму отчётности о заготовке кормов

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«Краснокамский ремонтно-механический завод» обратился в департамент животноводства и племенного дела федерального минсельхоза с предложением внести изменения в форму отчётности о заготовке кормов и регламентировать применение технологии «Сенаж в упаковке» ГОСТом.

Как считают на КРМЗ, при формировании отчётности нельзя учитывать, сколько предприятий применяют инновационные методы.

Так, сейчас в форме №10-СХ «Сенаж в траншеи» и «Сенаж в упаковке» указаны в одной строке. Хотя при использовании этих методов получаются разные корма, отличающиеся и способом заготовки, и показателями эффективности.

Например, при применении технологии «Сенаж в упаковке» не нужна тяжёлая техника и капитальные строения, исключено загрязнение корма. В сенаже сохраняется большее количество сахаров и обменной энергии. Плановые потери корма снижаются до 3%, при использовании технологии «Сенаж в траншеи» показатель равняется 30%.

Краснокамский завод предложил в форме №10-СХ отдельно учитывать заготовку корма по технологии «Сенаж в упаковке» и начать разработку отдельного ГОСТа.

«Новый компаньон»