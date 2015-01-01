Стал известен состав делегации от Прикамья на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды

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28 сентября состоялась конференция по выдвижению делегатов от Пермского края для участия в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды.

На съезде Пермский край представит 31 делегат. В основном, это представители природоохранных структур, предприятий Пермского края, ПГНИУ, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центра защиты леса Пермского края», руководители ФГБУ «Государственный Заповедник «Басеги», ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский», специалисты по охране окружающей среды органов местного самоуправления.

V Всероссийский съезд по охране окружающей среды состоится 12-14 декабря 2017 года в Москве. Он станет ключевым событием в рамках проходящего в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Одновременно со съездом на площадке «Крокус Экспо» пройдёт II Международная выставка «ЭКОТЕХ».

В рамках нынешней конференции также обсуждались приоритетные экологические вопросы, региональную экологическую политику в области охраны окружающей среды, эффективные природоохранные мероприятия предприятий Пермского края, необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в сфере охраны окружающей среды, внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Источник — администрация губернатора Пермского края



