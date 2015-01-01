Холодные батареи — срочно звоните в районную администрацию

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На сегодняшний день отопление подается уже практически во все детские сады и школы Перми, а также 94% жилых домов. Для того, чтобы собрать информацию об оставшихся «проблемных точках» и отработать их совместно с ресурсниками и надзорными органами, 2 октября заработают «горячие линии».

Фото: Ирина Молокотина

«Отопительный сезон в Перми стартовал традиционно заблаговременно — 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь традиционной «пятидневки» холодной температуры. С 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома», — сообщили в городском департаменте ЖКХ.

Как было заявлено ранее, на запуск отопления в жилые дома отводится порядка двух недель. Это время необходимо для настройки гидравлических режимов. На сегодняшний день тепло подано в подавляющее большинство учреждений социальной сферы и жилых домов, ведутся активные работы по устранению локальных аварийных ситуаций на сетях.

Если в этот срок отопление не запущено, а управляющая компания или ТСЖ не могут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки смогут обратиться на «горячие линии», которые заработают в каждом районе города 2 октября. Время работы «горячих линий»: в будние дни — с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить: адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

На следующей неделе заместитель главы администрации города Сергей Романов доложит главе Перми Дмитрию Самойлову о том, как отрабатываются звонки населения и идет запуск тепла в оставшиеся объекты.

Телефоны «горячей линии»:

Дзержинский район — 246-61-37, 246-55-42;

Индустриальный район — 227-94-14;

Кировский район — 283-31-784

Ленинский район — 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74;

Мотовилихинский район — 260-37-77;

Орджоникидзевский район — 263-47-264

Свердловский район -244-13-89, 244-13-89, 244-40-13, 244-40-13;

Поселок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-82.

Источник: администрация Перми.

Источник — газета «Пятница»