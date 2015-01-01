«Молот-Прикамье» в Питере перекрыл «невское» русло

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Очередным городом в выездной серии матчей пермского «Молота-Прикамье» стал Санкт-Петербург, в котором наш коллектив остановился на игры двух туров регулярного чемпионата ВХЛ. Во вчерашнем поединке с командой «СКА—Нева» пермские хоккеисты были сильнее — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2).

Фото: hc-molot.ru

Для местных болельщиков матч получился валидольным, с драматическим исходом для их команды. К середине первого периода «Молот-Прикамье» благодаря точным броскам Марата Зарипова и Руслана Шайхулова вела со счетом — 2:0. Но хозяева площадки «не расклеились» и уже до первого перерыва сократили счёт.

Второй период прошел без заброшенных шайб, а вот в третьем периоде на площадке развернулись настоящие «боевые действия». Хозяева вначале реализовали численное большинство, сравняв счет, а за восемь с половиной минут до окончания третьего периода впервые в матче вышли вперед.

Местные поклонники хоккея ликовали на трибунах, а хоккеисты «Молота-Прикамье» выглядели несколько подавленными. Но, как известно, в спорте празднуют успех только после финального свистка, а в нашем случае — сирены. Через 4 минуты в одной из контратак Булат Набиуллин делает счет ничейным, а через 22 секунды Егор Синелев точным броском выводит вперёд уже «Молот-Прикамье»!

Ситуация вновь поменялась, теперь хозяева льда вынуждены были предпринимать отчаянные попытки, чтобы спасти хотя бы очко. На последней минуте они поменяли своего вратаря на шестого полевого игрока, но за 5 секунд до конца матча Рафаэль Бикмуллин закатил шайбу в ворота «СКА—Нева», установив окончательный счет игры.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Мы серьезно готовились к этой игре, потому что «СКА-Нева» — очень сильная команда. Весь матч, в принципе, прошёл в атакующем стиле, думаю, очень интересном для зрителей. Было много моментов. В третьем периоде соперник забил два гола, повёл 3:2, и я благодарен ребятам, что они играли до конца и вытащили такую сложную встречу. Хочу сказать команде спасибо, а болельщиков поздравить с победой!

Завтра, 30 сентября, «Молот-Прикамье» будет противостоять в Санкт-Петербурге другой местной команде — «Динамо».

Источник — газета «Пятница»