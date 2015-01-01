Максим Решетников: многое зависит не от персональной, а от командной игры Уже в ближайшие годы в Прикамье начнётся реализация масштабных проектов, равных которым в крае еще не было

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Зачем переносить на правый берег Камы железную дорогу, как продвигается строительство нового аэропорта, чем помочь малому и среднему бизнесу? Об этом «Российской газете» в интервью рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Начал Максим Решетников с трех крупных объектов вокруг набережной: зоопарка, театра оперы и балета и художественной галереи. По словам губернатора Прикамья, интересен не только перенос зоопарка, но и благоустройство и использование освобождающегося пространства вокруг Кафедрального собора.

«Все три проекта упёрлись в вопрос: что находится вокруг? Мы видим — рядом Кама, но доступ к ней невозможен из-за железной дороги. Что можно сделать? Первой мыслью был пермский вариант Московского центрального кольца. Но выяснилось, что это очень дорого, а пассажиропоток весьма незначителен. Электричка на перегоне Пермь II — Мотовилиха перевозит 4 тыс. человек в день. На том же отрезке автобусы вывозят 140 тыс. пассажиров в сутки. Получается, что нынешнюю железнодорожную ветку можно заменить, пустив дополнительно порядка 70 автобусных рейсов в день. При этом подчеркиваю: все решения будут предварительно вынесены на суд экспертов и жителей, — рассказал Максим Решетников. — Проект переноса железнодорожных путей, который по временным и финансовым затратам гораздо более глобален, тем не менее позволяет реализовать те самые три проекта, о которых мы говорили выше».

Рассказал губернатор Пермского края и как продвигается возведение нового аэропорта. Глава региона сказал, что с ним всё в порядке, в скором времени будет введена в эксплуатацию развязка, и все работы ведутся с опережением срока.

«Единственная проблема — придется месяцев восемь-девять работать без телетрапов. Это вызвано тем, что они расположены на перроне, находящемся в федеральной собственности. Чтобы его сделать, необходимо, соответственно, федеральное финансирование, которое изначально вообще стояло чуть ли не на 2020 год. Сейчас мы договариваемся, что будет объявлен конкурс, и победивший в нём подрядчик всё сделает авансом. Но некоторое время до самолетов и обратно пассажиров будут возить автобусы. Почти все аэропорты через такое проходят», — объяснил Максим Решетников.

Губернатор Пермского края коснулся также темы выстраивания отношений с малым и средним бизнесом. Прежде всего, в этом вопросе необходимо навести порядок во взаимодействии с различными органами власти. Необходимо реализовать предложенные на федеральном уровне идеи — это контрольно-надзорная деятельность и клиентоориентированный подход.

«С другой стороны, когда речь идёт о контрольно-надзорной деятельности, то бизнес говорит: «Сделайте контроля больше, а не меньше, но сосредоточьте его на недобросовестных». Получается так: есть конкурирующие бизнесы, но один работает полностью в законном поле, а другой не платит налоги, не соблюдает никаких требований, однако проверки к нему не приходят. В то время как к законопослушному — регулярно. Это очень серьёзная проблема, требующая повышенного внимания», — подчеркнул губернатор.

Кроме этого, Максим Решетников отметил, что на сегодняшний день в крае сформирована хорошая команда, которая готова реализовывать различные и самые масштабные проекты.

«Конечно, пожизненного найма нет, не будут справляться — подберём более компетентных. Задачи, безусловно, возросли, и я всем сразу сказал, что никто еще не знает своих возможностей, которые на самом деле гораздо больше, чем кажется. Многое зависит не от персональной, а от командной игры. Недопустимо, когда, например, отраслевики идут в одну сторону, финансово-экономические службы — в другую, а аппарат — в третью. И каждый пытается доказать, кто главный, кто умнее», — резюмировал Максим Решетников.