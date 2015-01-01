В Прикамье подвели итоги проекта «Городская среда» в 2017 году

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В выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялся круглый стол по итогам реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В работе форума приняли участие более 200 активных граждан: председатели ТОС и ТСЖ, председатели советов домов, включенных в программу благоустройства в этом году, представители администраций муниципальных образований. Модератором круглого стола выступил региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов.

Участники обсудили полученный опыт реализации проекта и выявили проблемные точки, которые возникали на каждом этапе работы в 2017 году. Было решено улучшить информирование граждан и помогать им в организации общественного контроля над выполнением работ.

Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв детально обрисовал как и успехи, так и недостатки допущенные в отдельных случаях в этом году. Выявлены проблемы разной сложности во всех муниципалитетах края: недобросовестность подрядчиков, несоответствие проведённых работ утвержденным дизайн-проектам, некачественное ведение исполнительной документации, отсутствие должного участия граждан, недостаточное информирование местных жителей и согласованность с ними, несвоевременное выполнение работ и слабый контроль со стороны местных администраций. Все эти недочёты носят частный характер, однако следует обращать на них внимание, решать их и учитывать полученный опыт.

Антон Удальёв в своём выступлении сделал акцент на том, что главное на сегодняшний день — это проведение контрольных мероприятий. Он подчеркнул, что для того, чтобы участвовать в федеральной программе и в последующие годы, необходимо провести инвентаризацию дворовых и частных территорий, органы местного самоуправления должны до 1 ноября 2017 года утвердить правила благоустройства и муниципальные программы формирования современной городской среды.

Внимание на муниципальный уровень также обратил внимание и председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда», депутат краевого заксобрания Виктор Плюснин.

«Очень важно, что в план реализации проекта в следующем году включены поселения с населением от 1000 человек, а в этом году действовало ограничение на муниципальные образования с населением от 10000 человек. Все эти малые поселения должны будут донести информацию до активистов», — сказал депутат.

Количество поселений-участников возрастёт, и это усиливает потребность в эффективном взаимодействии между органами власти.

В качестве примера активного контакта с жителями Михаил Борисов указал на ситуацию с благоустройством в Краснокамске.

«На прошлой неделе мы отреагировали на сигнал от жителей Краснокамска, которые пожаловались на качество проведённых работ. Совместно с представителями общественности мы провели проверку и выявили ряд недостатков, подтверждающих недовольство граждан: асфальтовое покрытие уложено неровно, присутствуют множественные провалы, которые в дальнейшем приведут к образованию луж; было установлено, что на многих объектах отсутствует подсыпка обочины. Приняли решение провести повторную проверку 3 октября уже расширенной общественной комиссией совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Сазоновым и на месте детально разобраться с нарушениями и проконтролировать какие меры были приняты», — говорит Борисов.

В целом, и эксперты, и участники высказались о небывалом позитивном влиянии проекта «Городская среда» на формирование комфортной среды. Звучали слова благодарности от представителей домов, где дворы были благоустроены.

В Пермском крае общий объём финансирования по проекту «Городская среда» в этом году составил 826 млн руб.: федеральных средств — 423 млн руб., краевых — 346 млн руб., муниципальных — 56 млн руб. По итогам мониторинга выполнены работы на 546 объектах.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края