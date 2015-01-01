С 1 октября изменится движение автобусного маршрута №61 в Перми

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Фото: Ирина Молокотина

В Перми меняется путь следования автобусного маршрута №61 «Центральный рынок-НПО «Биомед»-микрорайон Новые Ляды» в направлении Новых Лядов.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, после окончания строительства второй очереди Восточного обхода Перми при выезде из микрорайона Крольчатник на Восточный обход для обеспечения безопасности движения запрещён левый поворот в сторону посёлка Новые Ляды.

С целью сохранения транспортной доступности жителей микрорайона Крольчатник путь следования автобусного маршрута №61 в сторону посёлка Новые Ляды будет осуществляться по съездам транспортной развязки на пересечении Восточного обхода и автодороги «Пермь-Жебреи».

В связи с этим вводится новое расписание движения, путь следования автобусов в направлении Новых Лядов увеличится почти на 10 км.

Пассажирам необходимо быть внимательными, с расписанием можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс», предварительно выбрав нужную дату.



«Новый компаньон»