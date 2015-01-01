Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 29 сентября по 6 октября

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Катастрофа для любителей модного интеллектуального досуга: полностью совпадают по времени фестиваль о женщинах We-Fest и фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2017». Помимо этого, в Перми впервые состоится монографическое исполнение «Гольдберг-вариаций» Иоганна Себастьяна Баха, Пермская галерея откроет новый концертный сезон, поклонников живописи ждут выставка световых витражных картин «Свет холодных морей» и работы Игоря Одинцова. Можно будет увидеть трансляцию из концертного зала им. П. И. Чайковского и посетить джазовый вечер. Киноманам новая неделя принесёт особенный подарок: в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 2017 года «Бегущий по лезвию 2049».

«Семейный портрет в интерьере»

Одним из главных событий фестиваля We-Fest станет открытие выставки Виты Буйвид «Семейный портрет в интерьере» (18+). Специально для фестиваля художница отобрала несколько серий работ. Все они так или иначе касаются темы семьи: среди них, например, Familia, «Инквизиция», «Дочки/матери» и др. Вита Буйвид поднимает в своих проектах важные и скрытые от общества темы насилия, психологического давления, проблем коммуникации и стереотипов. У работ Виты о семье есть терапевтический эффект: многие зрители после выставок признавались, что стали смотреть на себя, свою семью и свои отношения по-другому, кто-то передумал разводиться, кто-то пережил второй медовый месяц.

Центр городской культуры, 29 сентября, 18:00

В этот же день в рамках фестиваля пройдёт круглый стол «Семья в фокусе социальной политики» (14+). Гости фестиваля рассмотрят вопросы городской и краевой повестки, вызвавшие обсуждения среди широкой общественности. Например, закон Пермского края о выплатах молодым матерям, проблемы института приёмной семьи, недостаток мест в детских дошкольных учреждениях, льготы и права многодетных семей.

Центр городской культуры, 29 сентября, 16:00

По традиции на фестивале состоится выступление с «Манифестами» (18+). Люди с разными семейными и личными историями рассказывают о себе, о своих жизненных принципах, причинах своего выбора и жизни с ним. Надежда Агишева, руководитель фонда «Новая коллекция»: «Все счастливые семьи счастливы по-разному»; Анастасия Филимонова, многодетная мать: «Куда приводят мечты»; Адам, трансгендерный мужчина (анонимно): «Когда я был маленькой...»; Анна, чайлдфри (анонимно): «Это не секта. Это просто позиция»; Анна Скоробогатская, доула — помощница в родах: «Родить дома? История одной семьи».

Центр городской культуры, 29 сентября, 19:00

Специальным гостем We-Fest станет журналистка и автор блога о сексе Татьяна Никонова. Она прочитает лекцию «Зачем нужно сексуальное образование» (18+).

Татьяна Никонова расскажет, что должно включать в себя грамотное сексуальное просвещение, где брать информацию для детей разного возраста, что делать взрослым людям, недополучившим в своё время нужных знаний, и как определить, кому можно верить.

Центр городской культуры, 30 сентября, 18:00

Ещё одно фестивальное событие — встреча с Владимом Казанцевым, автором образа дрэг-квин Зазы Наполи (18+). Артист ответит на вопросы о себе и своём творчестве, об истории своего образа, работе на эстраде и о клубной жизни. Чтобы все чувствовали себя увереннее, перед встречей эксперты немного расскажут о дрэг-культуре, смысле гендерного гротеска в ней и самых популярных дрэг-дивах современности.

Центр городской культуры, 1 октября, 18:00

Ян Левченко, профессор школы культурологии ВШЭ, киножурналист, прочитает лекцию об эротике в кино конца 1980-х — начала 1990-х годов «Идентификация женщины в кино позднего СССР» (18+). Вот некоторые фильмы, о которых пойдёт речь: «Ребро Адама», «Плащ Казановы», «Колесо любви», «Маленький гигант большого секса» и др.

Центр городской культуры, 1 октября, 19:00

Помимо этого, пройдут бесплатные консультации семейного юриста, лекции о феминизме и не только, показы фильмов и перформансов и многое другое.

Продолжается Всероссийский фестиваль «МОНОfest-2017». Зрители увидят множество спектаклей, в том числе «Маргрит» (18+) — экзистенциальную драму по мотивам рассказов Хулио Кортасара, постановку Театральной лаборатории (Москва).

«Сцена-Молот», 29 сентября, 20:00

«Испанский вопрос» (16+) — спектакль по мотивам произведений Николая Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего», который представит творческий проект «МоноРама» (Краснодар).

Пермский дом актёра, 30 сентября, 16:00

Свердловский государственный академический театр драмы представит спектакль «Таня. Воспоминание о счастье» (18+) по рассказу Ивана Бунина «Таня».

«Сцена-Молот», 30 октября, 20:00

Также будет показана «Наташина мечта» (18+) по пьесе Ярославы Пулинович в исполнении концертно-театрального центра «Югра-Классик».

Пермский дом актёра, 1 октября, 13:00

Драматический театр «Большая Медведица» (Москва) покажет «Блистательный фарс» (18+) по пьесе Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Пермский дом актёра, 1 октября, 20:00

«Клавдия Шульженко. О жизни и любви»

Здесь же пройдёт спектакль-концерт по воспоминаниям Клавдии Шульженко и по книгам Вячеслава Хотулёва, Ирины Василининой и Глеба Скороходова «Клавдия Шульженко. О жизни и любви» (12+).

Пермский дом актёра, 2 октября, 13:00

В Перми впервые пройдёт сольный монографический концерт, который посвящён уникальному музыкальному шедевру — «Гольдберг-вариациям» Иоганна Себастьяна Баха (16+). Уникальность этого баховского цикла, который также известен как «Ария с различными вариациями», в его продолжительности: это самое длинное клавирное произведение, опубликованное в эпоху барокко, а также в невероятной музыкальной красоте и техническом совершенстве, которые всегда приковывали к нему интерес исполнителей, слушателей и исследователей. Исполнитель — Овик Григорян (фортепиано), приглашённый солист Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Частная филармония «Триумф», 6 октября, 19:00

выставка произведений Игоря Одинцова

Открывается персональная выставка произведений Игоря Одинцова (0+) — яркого, самобытного художника-графика. Ведущим жанром творчества Одинцова является пейзаж, который предполагает активную работу с натурой, поэтому художник постоянно работает на пленэре.

Дом художника, с 30 сентября

Кроме того, в Перми откроется выставка световых витражных картин «Свет холодных морей» (0+). Украшенные тысячами миниатюрных мерцающих витражных окон полотна и инсталляции переносят зрителя в атмосферу волшебной сказки. Создатель выставки Павел Головкин, режиссёр, лауреат премии «ТЭФИ», посвятил свой проект творчеству Астрид Линдгрен.

Центральный выставочный зал, с 30 сентября

Barocco a la prima

Пермская галерея открывает новый концертный сезон. Коллектив музыкантов Barocco a la prima представит программу «Виртуозы XVIII века» (0+). Произведения, выбранные артистами, очень редко исполняются не только в Перми, но и в мире. У зрителей будет возможность услышать барочную музыку итальянских композиторов Пьетро Антонио Локателли и Микеле Маскитти, а также французских авторов Жозефа Бодена де Буамортье и Жан-Мари Леклера. В своё время все они были не только композиторами, но и исполнителями, настоящими «звёздами» музыкального мира XVIII века.

Пермская художественная галерея, 1 октября, 14:00

«Виртуальный концертный зал. Пианомания» приглашает зрителей на трансляцию из концертного зала им. П. И. Чайковского (Москва). В исполнении Национального филармонического оркестра России и всемирно известного пианиста Бориса Березовского прозвучат три концерта Бетховена для фортепиано с оркестром: Концерт №2 си-бемоль мажор, соч. 19; Концерт №3 до минор, соч. 37; Концерт №4 соль мажор, соч. 58.

Органный концертный зал, 29 сентября, 19:00

Анатолий Кролл и Борис Фрумкин

На джазовом вечере в исполнении мэтров российского джаза Анатолия Кролла и Бориса Фрумкина (6+) прозвучат «Попурри авторской музыки», «Танец Гаучо» из фильма «Зимний вечер в Гаграх», «Ритуальный блюз», «Фанки блюз», «Славянская грусть» и многое другое.

Органный концертный зал, 1 октября, 19:00

В российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 2017 года «Бегущий по лезвию 2049» (16+) — сиквел фильма 1982 года режиссёра Ридли Скотта. Действие сиквела развивается через 30 лет после событий первой части, когда мир населили люди и репликанты, созданные для того, чтобы выполнять самую тяжёлую работу. Работа офицера полиции, роль которого исполнил Райан Гослинг, — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Однажды он случайно становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда (к роли возвращается Харрисон Форд), бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Во всех кинотеатрах города, с 5 октября

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться