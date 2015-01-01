В стадии 1/8 финала Кубка России «Амкару» предстоит сыграть в Ростове-на-Дону

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В результате состоявшейся вчера в столичном Доме футбола жеребьевки 1/8 финала Кубка России по футболу определился хозяин поля в паре «Амкар» и ФК «Ростов».

По регламенту Кубка страны команды премьер-лиги начинают свои выступления в с 1/16 финала с выездного матча. Это связано с тем, что их соперники, добравшиеся до этого этапа, выступают дивизионом, а то и на два ранга ниже. Ну, а если уж в 1/8 финала судьба распорядилась встретиться двум командам премьер-лиги, то только жребий мог решить, какая из них будет дома принимать соперника.

«Вот невезуха!..», — наверняка воскликнули многие пермские болельщики, узнав итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка России, в котором в соперники пермскому «Амкару» достался ФК «Ростов», одолевший на прошлой стадии в гостях представителя ФНЛ астраханский «Волгарь» со счетом — 2:0. Напомним, пермяки на этой стадии в Воронеже обыграли местный «Факел», также команду ФНЛ, со счётом 4:0.

Итак, в 1/8 финала Кубка России ФК «Ростов» примет на своем стадионе пермский «Амкар» 25 или 26 октября (точная дата пока не известна). Стоит напомнить, что в этом сезоне команды уже встречались между собой в рамках чемпионата страны в Перми, тогда «Амкар» уступил ростовчанам со счётом — 0:1.

Другие пары 1/8 финала Кубка России выглядят следующим образом (хозяева указаны первыми): «СКА — «Хабаровск» — «Динамо» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва) — «Спартак-Нальчик», «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара), «Тосно» (Ленинградская область) — «Томь» (Томск), ФК «Тамбов» — «Авангард» (Курск), «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Енисей» (Красноярск), «Шинник» (Ярославль) — «Олимпиец» (Нижний Новгород).





Источник — газета «Пятница»