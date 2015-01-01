«Парма» вышла во второй квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА

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В ответном матче Кубка Европы ФИБА баскетболисты пермской «Пармы» вновь уверенно победили на этот раз в Македонии команду «Работнички» со счётом — 95:73 (20:21, 26:18, 31:14, 18:20). По сумме двух матчей (неделей ранее пермяки на своей площадке победили 88:63) она прошла в следующий этап континентального турнира.

Фото: fiba.basketball

В Македонию «Парма» прилетела за сутки до матча без ряда ключевых игроков основного состава. Так и не были улажены организационные вопросы при оформлении официальной лицензии по участию в Еврокубке сразу четырёх баскетболистов: Константина Буланова, Яника Морейры, Андрейса Гражулиса и Трэ Маклина. Кроме того, травму голеностопа получил Сергей Чернов.

Однако перед матчем главный тренер пермяков Николайс Мазурс не унывал: «Между играми провели интенсивные тренировки, ребята выкладывались на все 100 процентов. Первая игра показала, что нам нужно прибавлять во многих игровых аспектах, над которыми мы упорно работаем. Также готовимся к тактическим изменениям в игре соперника».

«Парма» вновь выдала такую игру, словно у неё вовсе нет никаких проблем. Хотя начало встречи прошло в упорной борьбе: хозяева доминировали, а пермякам приходилось догонять соперника в счёте. Перелом в игре произошел во второй четверти. В третьем же периоде «Парма» по всем статьям переиграла «Работнички» и, обеспечив себе комфортный разрыв в счёте.

Атакующий защитник «Пармы» Фрэнк Гейнс вновь стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков. Другой легионер Коди Миллер-Макинтайер принёс в копилку своей команды 10 очков.

Следующим соперником «Пармы», с которым наша команда поборется за право сыграть в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, станет французский клуб «Ле Портель». Первая игра состоится в Перми 4 октября.

Источник — газета «Пятница»