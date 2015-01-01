Учёные ПГНИУ запатентовали биосенсор для детекции меди

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Учёные Пермского университета получили патент на изобретение нового способа выявления ионов меди в окружающей среде и биосенсора для его осуществления. Новому устройству для проведения анализа достаточно одной капли жидкости.

Биосенсор представляет собой микрожидкостный чип, изготовленный из прозрачного полимера. Раствор для анализа помещается в микроканалы чипа, внутри которых располагаются ловушки, содержащие гелевые микросферы из агарозы размером 50-70 микрометров (0,05-0,07 мм).



В этих ловушках находятся генетически измененные бактерии, продуцирующие специальный белок. Именно он помогает определить наличие меди в растворе. Этот белок испускает красное свечение, если его облучить в диапазоне длин волн зелёного света через специальный светофильтр. Когда ионы меди связываются с белком, то он теряет способность к свечению: чем больше меди в растворе, тем слабее свечение бактерий в биосенсоре.

«В высоких концентрациях медь токсична и может оказать негативное воздействие на человека и природу. Биосенсор весьма актуален сегодня, поскольку медь из-за широкого применения и наличия крупных промышленных производств является обычным загрязнителем городов Урала и, в частности, Пермского края» — рассказывает один из авторов патента, заведующий лабораторией микро- и наногидродинамики, ассистент кафедры общей физики ПГНИУ Анатолий Отрощенко.

Существенное преимущество биосенсора — скорость проведения анализа. Если зарубежные аналоги определяют количество ионов меди два часа и более, то разработка пермских учёных справится с задачей в течение 10 минут. Кроме того, биосенсор нечувствителен к токсичным веществам, содержащимся в анализируемом растворе.

Разработка проводилась учёными физического и биологического факультетов ПГНИУ совместно с коллегами из института биохимии им. Баха РАН в рамках проекта по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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