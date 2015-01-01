В преддверии эпидемии гриппа в Прикамье привьют порядка 50 тыс. студентов
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
В период подготовки к эпидсезону планируется привить около 50 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений.
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают, что студенты наравне со школьниками — самая активная категория населения. Они первыми вступают в эпидемический процесс, относятся к «группе риска» и подлежат обязательной бесплатной вакцинации против гриппа.
Отметим, что в сентябре 2017 года против гриппа уже привито более 10 тыс. студентов.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться