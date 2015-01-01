В Голованово начался снос дома-самостроя

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В микрорайоне Голованово под контролем судебных приставов и администрации Перми начался снос незаконно построенного дома по адресу 1-й Мозырьский переулок, 19.

Фото: Константин Долгановский

Сейчас квартиры освобождаются от вещей. Имущество описывается и передаётся на ответственное хранение взыскателю. После освобождения помещения спецтехника подрядной организации приступит к сносу здания.

Законных оснований для приостановления исполнительного производства нет. Когда квартиры будут освобождены, спецтехника подрядной организации приступит к сносу здания.

Люди, которые остались без квартир, имеют право на предоставление жилых помещений маневренного жилищного фонда, сообщает администрация Перми. Семь человек уже воспользовалась этим правом.

Напомним, многоквартирный дом был построен на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. При его возведении строительный надзор и экспертиза не проводились. Кроме этого, техусловия на подключение строения к коммуникациям выдавались для строительства личного жилья, а не многоквартирного дома.

В 2013 году Орджоникидзевский районный суд признал незаконным строительство дома-самостроя. В декабре 2016 года люди были вынуждены выехать из здания.

По решению суда застройщик дома отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере.