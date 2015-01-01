PAN City Group приглашает на выставку недвижимости

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В ближайшие выходные девелоперская компания PAN City Group приглашает на Выставку недвижимости, которая пройдёт 30 сентября и 1 октября с 12 до 18 часов в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114, 2 этаж).

Воспользуйтесь возможностью узнать специальные цены на старте и выгодные условия приобретения квартиры в новом ЖК «Салют», который в активной стадии строительства у девелопера, а также уникальные условия на собственный пул эксклюзивных квартир в других новостройках города.

В завершение дачного сезона компания PAN City Group предлагает особенные условия на приобретение земельных участков.

Профессиональные брокеры помогут подобрать вам подходящий вариант будущей квартиры. Вы сможете забронировать квартиру в новом жилом комплексе «Салют» и других новостройках города, получить консультацию по продаже и реализации своего вторичного жилья, ознакомиться с текущими тенденциями на рынке жилой недвижимости.

Только 30 сентября и 1 октября с 12 до 18 часов PAN City Group презентует специальные условия на приобретение своих квартир в новостройках Перми!

PAN City Group — крупная девелоперская компания, которая успешно функционирует на рынке недвижимости Перми уже более 25 лет и проводит все виды сделок с объектами недвижимости.

Приходите, будет интересно! Новая квартира вас уже ждёт!

Узнайте подробности по тел. (342) 257-17-17 или в офисе продаж PAN City Group по адресу: ул. Ленина, 72а, а также на сайте panperm.ru.

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