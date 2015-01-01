PAN City Group приглашает на выставку недвижимости
В ближайшие выходные девелоперская компания PAN City Group приглашает на Выставку недвижимости, которая пройдёт 30 сентября и 1 октября с 12 до 18 часов в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114, 2 этаж).
Воспользуйтесь возможностью узнать специальные цены на старте и выгодные условия приобретения квартиры в новом ЖК «Салют», который в активной стадии строительства у девелопера, а также уникальные условия на собственный пул эксклюзивных квартир в других новостройках города.
В завершение дачного сезона компания PAN City Group предлагает особенные условия на приобретение земельных участков.
Профессиональные брокеры помогут подобрать вам подходящий вариант будущей квартиры. Вы сможете забронировать квартиру в новом жилом комплексе «Салют» и других новостройках города, получить консультацию по продаже и реализации своего вторичного жилья, ознакомиться с текущими тенденциями на рынке жилой недвижимости.
Только 30 сентября и 1 октября с 12 до 18 часов PAN City Group презентует специальные условия на приобретение своих квартир в новостройках Перми!
PAN City Group — крупная девелоперская компания, которая успешно функционирует на рынке недвижимости Перми уже более 25 лет и проводит все виды сделок с объектами недвижимости.
Приходите, будет интересно! Новая квартира вас уже ждёт!
Узнайте подробности по тел.
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