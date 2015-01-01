Участок под манежем «Спартак» сохранит своё целевое назначение

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Участок по улице Рабочая, 9, на котором находится манеж «Спартак» (универсальный дворец спорта «Пермские медведи»), сохранит свое целевое - спортивное — назначение. Об этом сообщает администрация Перми.

На заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации Перми заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева доложила о перспективах использования дворца спорта для организации физкультурно-оздоровительной деятельности. Так, в случае получения манежа в муниципальную собственность, а также после проведения необходимых работ по реконструкции в здании можно будет продолжать учебно-тренировочный процесс для воспитанников муниципальных спортшкол и увеличить их численность, оказывать физкультурно-оздоровительные услуги населению, в том числе для маломобильных групп, проводить массовые городские спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, спортивные соревнования различных уровней.

После представленных материалов о целесообразности выкупа манежа в муниципальную собственность члены комиссии поддержали это решение. Сейчас прорабатываются варианты выкупа спортивного комплекса в муниципальную собственность и его стоимость.

Напомним, еще в январе в городском комитете по физической культуре и спорту состоялась рабочая встреча с представителями исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Магнит-Инвест» и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Стороны пришли к соглашению о продолжении учебно-тренировочных занятий четырех муниципальных школ в легкоатлетическом манеже «Спартак». Смена собственника никак не повлияла на тренировочный процесс. На сегодняшний день там продолжают заниматься порядка 500 ребят из ДЮСШОР Олимпийские ракетки, ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».

Кроме того, специально для сохранения целевого назначения участка по улице Рабочая, 9 в феврале 2016 года была установлена специализированная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). В основных видах разрешенного использования значатся универсальные спортивные и развлекательные комплексы, зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, спортивные арены, стадионы, спортзалы, тренажерные залы, бассейны и другие спортивные сооружения. Таким образом, строительство коммерческой и жилой недвижимости в этой зоне запрещено.

«Новый компаньон»

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