«Молот-Прикамье» в Рязании не устоял Пермские хоккеисты потерпели поражение в чемпионате ВХЛ

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«Молот-Прикамье» в Рязани уступил местной команде со счётом — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2). У пермяков шайбы забросили: Булат Набиуллин, Антон Андриянов и Максим Салахов.

Фото: hc-molot.ru

Хоккеисты ХК «Рязани» в двух предыдущих матчах проиграли, и им, как говорится, победа была нужна, как воздух. Пермяки же, измотанные в предыдущей игре в Воронеже, не смогли на равных противостоять более свежей и жаждущей набрать очки команде.

За 24 секунды до окончания третьего периода «Молот-Прикамье» сократил разрыв в счёте до минимума. Затем и вовсе преподнёс интригу в матче: за 13 секунд до финальной сирены замени вратаря шестым полевым игроком. Увы, черный диск предательски вполз в пустые ворота пермяков уже через 9 секунд.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— По самоотдаче к команде претензий нет. Старались вытащить игру, но пропускали довольно лёгкие шайбы, которые затем не сумели отыграть. Так же хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Рязань поддержать команду.

Уже завтра, 28 сентября, «Молоту-Прикамье» предстоит провести очередную выездную игру. В Санкт-Петербурге наша ледовая дружина встретится с командой «СКА-Нева».

Источник — газета «Пятница»