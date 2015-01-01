БК «Парма» и ФК «Амкар» получили дополнительные средства из городского бюджета

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На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели и поддержали законопроект «Об установлении расходного обязательства города в сфере физкультуры и спорта».

Документ принят с целью поддержания профессиональных спортивных клубов. Таким образом, БК «Парма» будет ежегодно получать дополнительно из бюджета Перми 60 млн руб. ФК «Амкар» — около 10 млн руб. Решение вступит в силу с 1 января 2018 года и будет действовать до конца 2020 года.

«В Перми мы развиваем детско-юношеские спортивные школы, и считаем это направление приоритетным, учитывая интересы жителей. Но немалую роль в популяризации спорта играют профессиональные клубы. Поэтому, мы приняли решение поддержать их», — подчеркнул председатель думского комитета по социальной политике Василий Кузнецов.