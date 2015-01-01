Вопреки обстоятельствам «Прикамье» идёт без поражений

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После удачного старта в домашних поединках чемпионата России высшей лиги «А» по волейболу, когда дважды был повержен ВК «Грозный» с одинаковым счётом 3:1, пермское «Прикамье» продолжает приятно удивлять.

Находясь в сложном финансовом положении, пермяки изыскали возможность поездки в Ставрополь на матчи второго тура чемпионата страны, где сумели дважды обыграть хозяев корта ВК «Трансгаз-Ставрополь» — 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) и 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:21).

Владимир Путин, главный тренер ВК «Прикамье»:

— Проблемы нашей команды никуда не делись, но люди к нашей ситуации относятся с пониманием. Игроки верят, что зарплата и премии за победы будут выплачены. Всероссийская федерация волейбола пока щадит клуб, не требуя оплаты необходимых платежей, а также штрафных санкций за неучастие в Кубке России. Компания, занимающаяся перевозками и размещением команд, ещё раз согласилась на наши гарантийные письма, правда в последний момент. Поэтому из-за позднего прибытия в Ставрополь пришлось играть без опробования зала. Несмотря на все перипетии, нам удается выигрывать. Сейчас важно то, что «Прикамье», образно выражаясь, не потрёпанное, вышедшее из окружения деморализованное подразделение, а команда, которая при соответствующей поддержке, быстро сможет восстановить свой потенциал и снова достойно представлять Пермский край в высших эшелонах отечественного волейбола.



По календарю игр следующий тур «Прикамье» должен провести в домашних стенах 2 и 3 октября с «Нефтяником» из Оренбурга.

Источник — газета «Пятница»