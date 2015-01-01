«Амкар» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне

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Только в 11-м туре чемпионата России по футболу пермский «Амкар» сумел уйти со своего поля победителем, что позволило ему сразу переместились с 14-го на 11-е место в турнирной таблице.

Фото: fc-amkar.org

Матч с командой «СКА-Хабаровск» стал пятым в нынешнем сезоне для «Амкара» на своем поле, в котором наконец-то последовала долгожданная победа со счётом — 3:0 (1:0). Голы в составе пермяков забили: Януш Гол, Дарко Бодул и Павел Комолов. Для «красно-чёрных» это стал первый выигрыш, когда они провели в ворота соперников за матч более одного гола. Напомним, две предыдущие победы «Амкар» одержал на чужих полях с одинаковым счетом 1:0 у тульского «Арсенала» и московского «Локомотива». В последних четырёх матчах, проведённых в рамках чемпионата страны, пермяки сумели набрать 9 очков.

Вот в каком составе выступал «Амкар» против ФК «СКА-Хабаровск»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Гащенков, 71), Конде, Прокофьев (Бодул, 80), Баланович (Рязанцев, 61), Сиваков, Комолов, Белоруков.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:

— Хорошо, что забили первый гол — нам это даётся с трудом. А когда Хабаровск стал большими силами атаковать, мы получили пространство, которое могли использовать эффективнее. Слишком много было ошибок на ровном месте. Может быть, тому виной эмоции… Но, в конечном счёте, хорошо то, что хорошо заканчивается.

На послематчевой пресс-конференции наставник пермяков заметил, что у команды сейчас достаточно много проблем как в атаке, так и в обороне. И это не смотря на то, что «Амкар» довольно мало пропускает. Последние одержанные победы в чемпионате помогут футболистам чувствовать себя более уверенными.

Источник — газета «Пятница»