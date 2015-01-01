Кубок Чемпионата мира по футболу прибывает в Пермь

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2 октября впервые в истории Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA приедет в Пермь. 3 и 4 октября все желающие смогут увидеть трофей в Спортивном комплексе им. В.П.Сухарева.

Посмотреть и сфотографироваться с кубком пермяки смогут в порядке живой очереди или по бесплатным приглашениям, которые можно получить в определённых точках города и зарегистрировать на сайте проекта. Там же доступен список мест, где можно получить приглашения. Гости мероприятия смогут принять участие в развлекательной программе и зарядиться атмосферой настоящего футбольного праздника. Всего в Перми кубок пробудет три дня.

Напомним, официальная церемония старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. После этого легендарный трофей отправился в путешествие. За 123 дня он преодолеет более 27 тыс. км и сменит 11 часовых поясов.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — это переходной приз, вручаемый победителям мирового первенства, который изготовлен из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, удерживающих земной шар на поднятых руках.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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