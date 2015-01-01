Горячая телефонная линия инспекции Госжилнадзора начнет работать с 27 сентября

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В связи с началом отопительного периода и с целью мониторинга и оперативного контроля за качеством предоставления коммунальной услуги по отоплению с 27 сентября по 10 октября будет работать телефонная горячая линия, говорится на сайте инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

На горячую линию можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам:

(342) 237-74-45, (342) 237-74-54