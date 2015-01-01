Пермский край стал «пилотной» территорией по повышению производительности труда
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Пермский край вошёл в число шести регионов, где с этого года начинается реализация «пилотного» проекта по повышению производительности труда.
Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Предполагается, что на первом этапе проект будет реализовываться на предприятиях обрабатывающей промышленности, где наравне с инвестициями в новое оборудование будут внедряться новые управленческие технологии и улучшаться организация производства.
При этом, министр привёл пример с Рязанью, где в ГК «Русская кожа» благодаря правильной расстановке оборудования производительность труда увеличилась на несколько десятков процентов.
«Новый компаньон»
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