На всероссийском конкурсе «Учитель года-2017» Пермский край представляет преподаватель музыки

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В Сочи стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017». Прикамье представляет преподаватель музыки, искусства и МХК пермской предметно-языковой школы «Дуплекс» Максим Расторгуев.

Федеральный этап собрал лучших педагогов из 85 регионов России — победителей региональных профессиональных конкурсов. Средний возраст участников составляет 36 лет. Средний стаж работы конкурсантов — 12 лет.

«Конкурс меняется: он живой, динамичный, как наша жизнь. И с каждым годом всё больше молодых ребят выходит в финал. В школе увеличивается число молодых профессионалов, которые умеют учить, желают учиться, которым есть, что показать не только профессиональному сообществу, но и всей стране», — отметил главный редактор «Учительской газеты» Пётр Положевец.

Итоги конкурса будут подведены 3 октября. Пять финалистов отправятся в Москву для участия в заключительном этапе.

Абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2017» будет назван в Государственном Кремлёвском дворце накануне празднования Дня учителя, 5 октября. Ему будет вручен главный приз конкурса — большой хрустальный пеликан.

Напомним, 27-летний Максим Расторгуев стал победителем краевого конкурса «Учитель года», в котором приняли участие 187 педагогов из 44 муниципалитетов Пермского края. Он окончил с отличием ПГИИК по специальности «Инструментальное исполнительство (домра) в 2011 году и аспирантуру по специальности «Психология» в 2014 году. В 2008 году пермский учитель получил стипендию президента России, 2009 году — губернатора Пермского края.

За конкурсными испытаниями можно следить с помощью видеотрансляции на сайте «Учительской газеты». Можно поддержать Максима Расторгуева в сообществах «Учительской газеты» в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, Twitter, Instagram и «Одноклассники», где размещены альбомы участников конкурса.

Источник — администрация губернатора Пермского края