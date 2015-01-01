Сегодня в Перми отключили пять светофоров

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В Перми сегодня, 26 сентября, из-за профилактических работ в Свердловском, Индустриальном и Ленинском районах отключат пять светофоров, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.

С 9.00 до 12.00 светофор отключат на перекрёстке ул. Куйбышева и ул. Васильева, до 17.00, на ул. Мира и ул. Давыдова, до 18.00, на на пересечении ул. Мира и ул. Снайперов и ул. Спешилова и ул. Борцов Революции. В течение дня и до 19.00 планируется отключение светофора на ул. Чкалова, 6.

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