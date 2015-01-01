В Перми в пять раз увеличилось количество продаваемых дешёвых квартир

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает портал N1.RU, в 2016 году в Перми на продажу было выставлено 27 квартир по цене от 900 тыс. руб. до 1,1 млн руб. В этом году за миллион рублей можно купить 139 однокомнатных и девять двухкомнатных квартир.

Средняя площадь жилья в этом сегменте составляет 24,4 кв. м.

Высокая доля дешёвого жилья сконцентрирована в Орджоникидзевском районе — 23%, а также в Свердловском районе, где находится 19,5% квартир.

По оценкам аналитиков, рост дешёвого жилья произошёл за счёт возведения новых микрорайонов, квартиры в которых в прошлом году относились к новостройкам, но не были проданы, например, в ЖК «Журавли».

Количество комнат в квартирах и общежитиях, которые также можно купить в пределах миллиона рублей, за год снизилось на 6% до 150 объектов.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться