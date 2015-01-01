Минприроды России установит в Вишерском заповеднике охранную зону


Рината Хайдарова корреспондент
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Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Минприроды РФ и руководство заповедника  «Вишерский» установить охранную зону заповедника. 

В исковом заявлении, в частности, сказано, что ответчик должен определить ширину и конфигурацию охранной зоны заповедника и обозначить её границы.

Иск в суде был удовлетворён. Апелляционная жалоба федерального минприроды оставлена без удовлетворения.

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