Минприроды России установит в Вишерском заповеднике охранную зону
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Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Минприроды РФ и руководство заповедника «Вишерский» установить охранную зону заповедника.
В исковом заявлении, в частности, сказано, что ответчик должен определить ширину и конфигурацию охранной зоны заповедника и обозначить её границы.
Иск в суде был удовлетворён. Апелляционная жалоба федерального минприроды оставлена без удовлетворения.
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