В строящейся Фроловской школе начались отделочные работы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

За три года количество учеников Фроловской школы выросло в два раза. К концу года в селе завершится строительство более вместительной школы на 1225 мест. По словам застройщика, переезд может быть начат уже зимой.

Строительство новых школ — ключевая задача, которую поставил перед сферой образования губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Новые, современные, оптимально оборудованные школы для наших детей — это основа качественного образования в регионе», — прокомментировал Максим Решетников.

В строящемся здании предполагается размещение школы с образовательной концепцией «Школа «Навигатор». Миссия новой школы: выпускник — гордость своей семьи, Пермского района, Пермского края, России. Маршрут для достижения социального и профессионального успеха проложила школа. Как отметила директор Фроловской средней школы Елена Чернякевич, учреждение должно стать неким ориентиром по индивидуальному образовательному и профессиональному маршруту.

В частности, в новой школе предполагается создать зонирование пространства по «центрам навигации». В школе и пришкольной территории появятся центр начальной навигации по стране знаний, центры навигации «Мир профессий», «Мир здоровья и безопасности», «Галактика физкультуры и спорта», «Море Информации и коммуникаций», «Мир науки и техники», «Океан истории и права», «Мир языков и литературных героев» и «Галактика творчества».

В школе будут размещаться более 40 кабинетов, актовый зал, рассчитанный почти на 500 человек.

Отметим, на ближайшие пять лет в регионе запланировано строительство 27 новых школ на 16 тыс. мест в 18 территориях края.

Источник — администрация губернатора Пермского края