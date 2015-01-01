Прикамских студентов привлекут к благоустройству территорий

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В Пермском крае осуществляется запуск Всероссийского проекта «Городские реновации», инициированного общероссийской общественной молодёжной организацией «Студенты России». Поддержку в реализации проекта оказывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи, Всероссийский совет местного самоуправления и Союз архитекторов России.

В рамках проекта студенты, обучающиеся по техническому и архитектурно-строительному профилю, смогут проектировать малые архитектурные формы, арт-объекты, создавать концепции территориального развития объектов реновации, а также собирать предложения граждан по улучшению своего города.

Проектная деятельность будет осуществляться по нескольким направлениям: подготовка дизайн-макетов благоустройства общественных и придомовых пространств, вовлечение населения в процессы благоустройства, поддержка молодых специалистов и медиапродвижение. Участие в проекте для всех студентов бесплатное. Возможно дистанционное обучение.

Планируется, что для работы будут выбраны объекты приоритетного проекта минстроя «Формирование комфортной городской среды», что позволит участникам реализовать свои задумки на практике. Более того, благодаря «Городским реновациям» появится возможность не только преобразить дворы и улицы, но и подготовить кадровый резерв для профильных организаций и органов власти из специалистов, необходимых для формирования комфортной городской среды.

«Проект «Городские реновации» — молодое, технологичное студенческое движение. Наша задача — вовлечение молодёжи в развитие городской среды, благоустройства, современных городских реноваций. Мы формируем студенческие сообщества, отличительной чертой которых является желание собственными силами развивать родные города, и, что очень важно, усиливать свои профессиональные компетенции, повышая конкурентоспособность на рынке труда. Развитие профессионализма — второй приоритет нашего движения», — отметил руководитель федеральной дирекции Всероссийского проекта «Городские реновации» Олег Зоря.

При поддержке Минстроя РФ в ближайшие несколько лет планируется привлечь студентов к благоустройству территорий в половине субъектов России. В 2017-2018 годах Студенческая лига жилищно-коммунального хозяйства «Городские реновации» планирует привлечь более 3 тыс. студентов и 40 тыс. участников среди населения, а реализовывать его будут в 45 регионах на базе 40 вузов технического и архитектурно-строительного профиля.

В данный момент проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами проекта: органами государственной власти, курирующими вопросы благоустройства на территории Пермского края, и вузами края. После этого будет сформирован план реализации проекта на 2017 год, в котором будут прописаны конкретные мероприятия со сроками.

Лучшие студенты Прикамья смогут принять участие во Всероссийском форуме «Города» в ноябре 2017 года в Ярославле.

Подробности о проведении проекта «Городские реновации» можно узнать на сайте Общероссийской общественной молодёжной организации «Студенты России».

Источник — администрация губернатора Пермского края