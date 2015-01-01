При необходимости на дороги Перми в осенне-зимний период выйдет до 307 единиц спецтехники

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Сегодня на заседании временной комиссии по дорогам и благоустройству депутаты городской думы и представители администрации Перми обсудили итоги выполнения в 2017 году проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий и подходы к его реализации в 2018-2022 годах.

Начальник департамента ЖКХ администрации города Сергей Романов отметил, что «Пермь в целом успешно справилась с поставленными задачами. Всего благоустроены 269 объектов». Депутаты обратили внимание на необходимость теснее взаимодействовать с жителями на стадии разработки планов ремонта. И предложили в следующем году усилить контроль за расходованием средств федерального и городского бюджетов, на ранних этапах выявлять недобросовестных подрядчиков, а также расширить применение технической экспертизы при сдаче объектов.

Начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич доложил о готовности подрядных организаций к содержанию улично-дорожной сети в осенне-зимний период.

«При необходимости на городские дороги и тротуары будет выходить до 307 единиц спецтехники — это совокупный машинный парк всех подрядчиков, обслуживающих пермские улицы. Помимо этого, планируется шире применять для подсыпки дорог и тротуаров современные реагенты», сказал Анатолий Дашкевич.

Члены комиссии выразили пожелание, чтобы осенью и зимой состоянию тротуаров и парковочных карманов уделялось не меньше внимания, чем автомобильным магистралям.

«Программа «Формирование комфортной городской среды» уже в первый год дала хорошие результаты, преобразила многие дворы нашего города. Надеюсь, вместе с краевыми властями нам удастся поддерживать взятые темпы. По данным администрации, готовность подрядчиков к зиме хорошая. В любом случае, эта тема будет на нашем контроле, учитывая объём вкладываемых бюджетных средств», — отметил депутат городской думы Владимир Плотников.