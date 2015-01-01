В Пермском театре кукол открытие сезона состоится дважды

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В нынешнем году в театре решили провести открытие 81-го сезона двумя постановками: сначала для взрослой аудитории, а затем для семейного просмотра.

Фото: kidsreview.ru

Спектакль для взрослых «Превращение» по мотивам одноименной новеллы Франца Кафки состоится 5 октября. Его режиссёром-постановщиком выступил Александр Борок, художником — Виктор Никоненко. В Театре кукол советуют поспешить посмотреть эту постановку, так как уже через три дня она будет представляться в числе лучших российских новинок минувшего сезона на Международном фестивале театров кукол им. Сергея Образцова («Образцовфест») в Москве.

Для более младшей аудитории 7 октября будет представлен спектакль «По щучьему велению» по мотивам русской народной сказки в постановке режиссёра Светланы Дорожко, художник — Александр Алексеев. Кстати, с этого спектакля 80 лет назад и началась история Пермского театра кукол. С тех пор сказочный сюжет про Емелю, поймавшего Щуку-волшебницу, не раз появлялся в репертуаре театра. Современный спектакль увидел своего зрителя в декабре 2016 года.

«Наша привилегия — оставаться вечно молодым и интересным для публики без ограничений», — отмечают в театре кукол.

Источник: Пермский театр кукол.

Источник — газета «Пятница»