Благодаря прокуратуре ребёнок-инвалид обеспечен необходимыми лекарствами пожизненно

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В ходе рассмотрения обращений граждан прокуратура Пермского края выявила нарушения прав несовершеннолетних на бесплатное лекарственное обеспечение, получение доступной и качественной медицинской помощи.

Так ребёнок-инвалид, страдающий эпилепсией, ДЦП с 2012 года не обеспечивался на бесплатной основе лекарственным препаратом «Леветирацетам», а с января текущего года — «Топираматом».

«При попустительстве медицинских работников ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника №3» по решению вопроса о льготном лекарственном обеспечении ребёнка, его родители были вынуждены приобретать дорогостоящие лекарственные препараты за свой счёт. В месяц на приобретение указанных препаратов требовалось от 50 тыс. до 60 тыс руб. — объяснили в отделе по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних краевой прокуратуры. — Министру здравоохранения Пермского края внесено представление с требованием незамедлительного принятия исчерпывающих организационных мер к устранению нарушений действующего законодательства».

В настоящее время ребёнок уже обеспечен этими препаратами в достаточном количестве. По итогам проверки главврач и несколько медицинских работников «Городской детской поликлиники №3» привлечены к дисциплинарной ответственности.