Пермяки получили возможность испытать себя и проявить «стальной характер»

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В минувшую субботу, 23 сентября 23, лыжная база «Динамо» в Перми была отдана в распоряжение любителей экстрима. Здесь впервые в городе состоялся забег «Стальной характер».

Фото: vk.com/steel59

На старт полной опасности и самыми неожиданными испытаниями трассы протяжённостью 8 км вышли 800 отчаянных храбрецов. Им пришлось пройти сквозь грязевую яму, прыгнуть в бассейн с ледяной водой, проползти под колючей проволокой, подняться в высоту по канату и преодолеть множество других препятствий.

Как отмечают организаторы экстрим-забега «Стальной характер», участники сражались не за первенство и победу — они боролись с самими собой, проявляли взаимовыручку и оказывали помощь близким по команде, объединялись вокруг идеи здорового образа жизни.

В необычном турнире приняли участие не только профессиональные коллективы города, но многие пришли проверить себя на прочность целыми семьями, компаниями друзей.

«Это не передаваемые эмоции, адреналин зашкаливает! Мокрые до трусов, все в грязи, но довольные. Мы пробежали 8 км, преодолели 20 коварных препятствий и проверили на прочность свой характер! Спасибо ребятам нашей команды! Вы самые лучшие!», — делится впечатлениями в соцсетях, группе проекта «Стальной характер» участница забега Татьяна Филатова.

«Больше всего мне понравилось прыгать в бассейн с холодной водой с высоты более трёх метров, хотя многие участники признали это препятствие самым тяжёлым. Думаю, именно психологически: учитывая погоду, это и правда, было непросто. Были и другие тяжёлые этапы, но вместе с командой всё реально. Проявляется командный дух и появляются силы преодолевать любые препятствия», — рассказывает Виктор Мелихов.

Экстремальный забег «Стальной характер» является федеральным проектом. В нынешнем году он состоялся уже в нескольких городах страны: Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Тюмени, Екатеринбурге. Всего состоялось 11 забегов, в которых приняли участие более 15 тыс. человек. В столице Прикамья мероприятие состоялось впервые.

«В Перми получился один из самых массовых забегов «Стального характера». По предварительным подсчётам, в нём приняли участие около 800 человек. Очень порадовал настрой пермяков: активный, соревновательный, боевой. Кроме того, в Перми нам повезло с трассой: природные рельефы позволили сделать подъёмы и спуски, удобные места для снарядов. И погода не стала преградой для участников. Чувствуется, как команды сплотились, и после забега их переполняли эмоции: «Да, мы сделали это вместе!», — подчёркивает региональный координатор проекта Сергей Никифоров.

Источник — газета «Пятница»