Вперёд к победе, «Пермские медведи»!

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Гандболисты «Пермских медведей» в рамках чемпионата страны суперлиги на своей площадке одолели серебряного призера прошлого сезона «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счётом 24:22 (12:9).

Подопечные Валентина Бузмакова одержали первую победу в двух встречах, а гости потерпели второе поражение в четырёх матчах. История встреч этих команд в чемпионате насчитывает 25 игр, в которых перевес на стороне гандболистов из Санкт-Петербурга (15 побед, 6 поражений, 4 ничьи). Нынешняя игра держала в напряжении болельщиков до самого финального свистка, и всё же пермской команде удалось добиться трудной победы с перевесом в два мяча.

Спустя двадцать минут после стартового свистка «Пермские медведи» были впереди со счётом 11:5. К перерыву петербуржцам удалось немного сократить отставание — 12:9, но во втором тайме принципиально поменять сценарий игры гости не смогли. Значительно уступив соперникам в реализации бросков (50% против 68%), питерские гандболисты добавили к этому серию невынужденных потерь, растеряв и без того небольшие шансы на положительный для себя исход этой встречи. Значительной вышла и разница в количестве вратарских сейвов (13 против 6 в пользу команды из Перми). Самым результативным игроком в составе хозяев площадки оказался центральный Павел Гноевой, отличившийся 7 раз.

После матча вратарь «Пермских медведей» Дмитрий Холмов, признанный в этой встрече лучшим игроком в составе своей команды сказал: «С прошлого года у нас с командой из Санкт-Петербурга матчи стали носить принципиальный характер. Сегодня борьба получилась напряжённой, ребята показали свой командный дух и сумели одержать важную победу».

Следующим соперником «Пермских медведей» 5 октября в гостевом матче станет астраханское «Динамо».

Источник — газета «Пятница»