«Молот-Прикамье» одолел воронежский «Буран»

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Хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» начали серию выездных матчей регулярного чемпионата ВХЛ с победы над воронежским «Бураном» со счетом — 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

Фото: ХК «Буран».

До этого соперники встречались в чемпионате ВХЛ 10 раз. На счету пермяков 6 побед: 5 раз наш клуб выиграл в основное время и однажды в овертайме. «Буран» в этом противостоянии становился победителем четыре раза, из них один раз — в серии послематчевых бросков.

И на этот судьбу матча решила серия послематчевых буллитов. В составе пермской команды отличились: Иван Кузнецов и Данила Епимахин. Победный буллит реализовал Марат Зарипов.

Главный судья Владимир Мочалов из Москвы, ранее в основном обслуживавший матчи молодежной хоккейной лиги, в этой встрече проявлял чрезмерную бдительность. Он четырежды обращался к помощи видеопросмотра для отмены взятия воронежских ворот, каждый раз усматривая спорные эпизоды.

Сергей Востриков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— Игра была тяжлая, но интересная для зрителей. Мы не реализовали много моментов, тем не менее сумели победить. Поздравляю наших болельщиков с победой!

Евгений Федоров, главный тренер «Бурана»:

— По первым двум периодам не судят, судят по окончательному результату. В итоге у нас очко в активе — это хорошо, в третьем периоде всё-таки смогли переломить немножко ход игры, но опять безобразнейшая игра в обороне у нас которую игру перечеркивает нам шансы на победу. Молодцы то, что бились, не опустили руки.

Следующий матч «Молот-Прикамье» проведет в Рязани 26 сентября.

Источник — газета «Пятница»